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Aç kurtlar çiftliğe saldırdı 2 ineği yaraladı... O anlar kamerada

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Yaşam Haberleri

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde büyükbaş çiftliğine saldıran aç kurtlar 2 ineği yaralarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde büyükbaş çiftliğine saldıran aç kurtlar 2 ineği yaralarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SAHİBİ GELİNCE KURTLAR KAÇTI

İlçeye bağlı Büyüktuzhisar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aç kurt sürüsü 270 büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğe girdi. Hayvanlar büyük panik yaşarken, kurtların saldırdığı 2 inek yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, çiftlik sahibinin gelmesi üzerine kurtlar uzaklaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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