Aç kalan domuz sürüsü mahalleye indi

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde aç kalan domuz sürüsü mahalleye indi.

Özalp ilçesine bağlı Şemsettin Mahallesi'nde sürüler halinde görülen domuz sürüsü korkuya neden oluyor. Aç kalan domuz sürüsü yemek bulabilmek için köy merkezine inerken, o anları Fatih Kaçak isimli vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydetti. Sayıları 15 civarında olan domuzların İran sınırında girdiği söyleyen Fatih Kaçak, "Domuzlar yaklaşık 1 aydan buyana sürekli burada görülüyor. İran sınırında ülkemize giren domuz sürüsü genelde gece ekili alanları zarar veriyorlardı. Ekili alanların kalmaması ile yiyecek bulmaya çalışan domuz sürüsü, gündüzleri de mahallemizde sürekli görünmeye başladı" dedi.