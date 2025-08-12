Abdülhamid'in torunu, sahte diplomayı cumhurbaşkanı adayı olmak için almış

Abdülhamid'in torunu, sahte diplomayı cumhurbaşkanı adayı olmak için almış
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sahte diploma soruşturmasında şüpheli Ziya Kadiroğlu, Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun diplomasının, Alsancak Partisi Başkanı Nuri Çelebi'nin talimatıyla ve "Cumhurbaşkanı adaylığı için" talep edildiğini öne sürdü.

Sahte e-imzalarla diploma ve ehliyet düzenleyen suç şebekesi soruşturmasında, II. Abdülhamit'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun diplomasına ilişkin çarpıcı ifadeler ortaya çıktı. Şüpheli Ziya Kadiroğlu, işlemin Alsancak Partisi Başkanı Nuri Çelebi'nin talimatıyla yapıldığını öne sürdü.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Sahte e-imza kullanarak çok sayıda sahte diploma ve ehliyet düzenleyen suç şebekesiyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Daha önce, Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden aldığı lisans diplomasının iptal edildiği ortaya çıkmıştı.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAK İSTİYORMUŞ

T24 yazarı Candan Yıldız'ın aktardığına göre; soruşturma dosyasında şüpheli olarak yer alan ve "Ziya hoca" olarak bilinen Ziya Kadiroğlu, Sincan Cezaevi'nden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği ifadede dikkat çekici iddialarda bulundu. Kadiroğlu, işlemi Alsancak Partisi Başkanı Nuri Çelebi'nin talimatıyla gerçekleştirdiğini, Çelebi'nin kendisine, Osmanoğlu'nun ileride Cumhurbaşkanı adaylığı için bu diplomaya ihtiyacı olduğunu söylediğini öne sürdü. Soruşturma kapsamında şebekenin sahte e-imzalarla yalnızca diploma değil, ehliyet ve farklı resmi belgeler de düzenlediği belirtiliyor.

"ASALET İFTİRAYA CEVAP VERMEZ"

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, hakkındaki iddialar için "Son günlerde şahsımı hedef alan iddialar ve karalama kampanyaları karşısında sessiz kalmayı tercih ettim. Çünkü bilirim ki; bazen gerçek, ancak zamanı geldiğinde konuşur. Asalet, iftiraya cevap vermez. Lakin iftirayı atanlar, günü geldiğinde kendi çamurunda boğulur" demişti.

AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Sahte belge çetesi davasının ek klasörlerinde yer alan tutanaklar, skandalın ayrıntılarını gözler önüne serdi. Soruşturma kapsamında mağdur üniversitelerin log kayıtları incelenirken, yapılan usulsüzlüklerin hangi saatlerde gerçekleştirildiği de tespit edildi. Araştırma tutanağına göre; çete üyeleri İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı'na ait e-imzayı kopyalayarak 16 Ağustos 2024 saat 17.20'de sisteme girdi.

BİLGİLERİ DEĞİŞTİRMİŞLER

Burada 18 Eylül 2000'de kayıt yaptıran ve 3 Temmuz 2004'te mezun olan H.H.A. isimli kişinin TC kimlik numarası ve adı, Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun bilgileriyle değiştirildi. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin paylaştığı bilgilere göre; Öğrenci kartına Osmanoğlu'nun fotoğrafı yerleştirilirken, eski kayıtlarda yer alan "danışman" bilgisi ve "bakaya" olarak görünen askerlik durumu ise değiştirilmedi. Böylece sahte mezuniyet kaydı, sistemdeki eski bilgilerin üzerine inşa edildi.

29 DAKİKADA DİPLOMAYI ALDI

Belgelerde, Osmanoğlu adına düzenlenen sahte diplomanın aynı gün saat 17.20'de YÖK sistemine eklendiği, Osmanoğlu'nun da 17.49'dan itibaren e-Devlet üzerinden mobil internet bağlantısıyla defalarca yükseköğretim mezun belgesi sorgulaması yaptığı kaydedildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Yok böyle acı! Halanın bir anlık hatası 2 aylık Deren'i hayattan kopardı

Halanın bir anlık hatası 2 aylık Deren'i hayattan kopardı
Haberler.com
500

Yorumlar (51)

Haber YorumlarıORHAN GÜVEN:

25 yıllık cumhurbaşkanı ona ilham olmuş garibin.....

Yorum Beğen194
Yorum Beğenme53
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Sahte diplomasi olan Eko ama

yanıt71
yanıt121
Haber YorumlarıHalit:

laf cambazı sahtekarlar sizi

yanıt38
yanıt22
Haber YorumlarıElkin Kuset:

Ekoyada be digerlerinede ilham olmus.

yanıt21
yanıt40
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Şimdiiiiii, duruma bir bakalım : 1- DİPLOMASI SAHTE, yani DİPLOMASI YOK...... 2- İngilizce de bilmiyordur...... 3- "BEN EKONOMİSİKTİM" Recep gibi ekonomiden de HİÇBİR ŞEY ANLAMIYORSA... tamam, o zaman cumhurbaşkanı olabilir... "RECEP" in TIPATIP AYNISI !!!!....

yanıt7
yanıt1
Haber YorumlarıRecep Çakır:

YOK CHP nin numaradan adayı ,EKRUM dan ilham almıştır

yanıt0
yanıt4
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Sehzade bey, simdi anladin mi "tasima su ile degirmen donmez"... Sahte diploma ile cumhurbaskani olunmaz... Su yaptiklarinla kapasitesini de ortaya koymus oldun... O kapasite ile de devlet yonetilmez...

Yorum Beğen163
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Tüm 51 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüste panik anları! Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı

Otobüste panik anları! Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı
Cuma namazı için hoparlörlerden ezan okuma girişimi ülkeyi karıştırdı

Cuma namazı için hoparlörlerden ezan okuma planı ülkeyi karıştırdı
Halit Yukay'ın tekne kazasında yeni detay! Gemideki izler tutuklama getirdi

Tekne kazasında yeni detay! Gemideki izler tutuklama getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.