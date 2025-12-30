Abant Gölü Milli Parkı'nın Karla Kaplı Görüntüleri Dronla Görüntülendi

BOLU'da beyaz örtüyle kaplanan Abant Gölü Milli Parkı, dronla görüntülendi.

Kentte yılın her mevsimi tatilcilerin ilgi odağı olan Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Milli parkta kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaştı. Abant'ı çevreleyen çam ormanlarının karla kaplanması ile güzel görüntüler oluştu. Tatil için Abant'a gelenler, soğuk havaya rağmen göl çevresinde yürüyüş yapıp manzaranın tadını çıkardı. Beyaz örtüye bürünen Abant Gölü Milli Parkı'nın eşsiz manzarası dron ile görüntülendi.