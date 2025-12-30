Haberler

Abant Gölü Milli Parkı'nın Karla Kaplı Görüntüleri Dronla Görüntülendi

Abant Gölü Milli Parkı'nın Karla Kaplı Görüntüleri Dronla Görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da, kar yağışının ardından Abant Gölü Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı. Yaklaşık 1 metreye ulaşan kar kalınlığı, ormanın güzelliğiyle birleşerek eşsiz manzaralar oluşturdu. Tatilciler, soğuk havaya rağmen göl çevresinde yürüyüş yaparak bu manzaranın tadını çıkardı.

BOLU'da beyaz örtüyle kaplanan Abant Gölü Milli Parkı, dronla görüntülendi.

Kentte yılın her mevsimi tatilcilerin ilgi odağı olan Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Milli parkta kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaştı. Abant'ı çevreleyen çam ormanlarının karla kaplanması ile güzel görüntüler oluştu. Tatil için Abant'a gelenler, soğuk havaya rağmen göl çevresinde yürüyüş yapıp manzaranın tadını çıkardı. Beyaz örtüye bürünen Abant Gölü Milli Parkı'nın eşsiz manzarası dron ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Eski hakemden bomba iddia: Süper Lig'den bir kulüp küme düşürülebilir

Eski hakemden bomba iddia: Süper Lig'den bir kulüp küme düşürülebilir
Yok böyle bir rakam! Köylüler inatlaştı, kahvehanenin kirası 126 bin TL'ye yükseldi

Köylüler inatlaştı, kahvehanenin kirasını duyan kulaklarına inanamıyor
Ahmed Kutucu ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam

Ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada