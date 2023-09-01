92. İzmir Enternasyonal Fuarı Kortej Yürüyüşüyle Başladı

92. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), kortej yürüyüşüyle başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Çok heyecanlıyız. 92 senedir her yıl kapılarını açan bir uluslararası fuar. Ona ev sahipliği yapıyor olmanın gururunu taşıyoruz. Hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, döviz kurları içinde yeniden umut yeşertmeye çalışan bir fuar. Tema da gençlik. O yüzden umudumuz büyük" dedi.

92. İzmir Enternasyonal Fuarı, bugün saat 18.30'da düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndan Kültürpark'a dek süren yürüyüşe; Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Yürüyüş esnasında konuşan Tunç Soyer, "Çok heyecanlıyız. 92 senedir her yıl kapılarını açan bir uluslararası fuar. Ona ev sahipliği yapıyor olmanın gururunu taşıyoruz. Hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, döviz kurları içinde yeniden umut yeşertmeye çalışan bir fuar. Tema da gençlik. O yüzden umudumuz büyük" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise "Mutluyuz. 92 yıldır süregelen bu fuarın açılışında beraberiz başkanımızla. Hakikaten özellikle bu yılın gündeminin gençlik olması apayrı bir önem taşıyor. İnşallah hep birlikte daha güzel bir Türkiye'yi gençlerle birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, "Çocukluğumun anıları aklıma geldi. O yüzden çok mutluyum. Çok da güzel bir etkinlik oluyor. Bütün İzmirlileri sadece İzmirlileri değil bütün Türkiye'yi buraya bekliyoruz" dedi.

Kortejin ardından Alsancak'ta bulunan Kültürpark'ta 92. İEF'in resmi açılış töreni yapılacak.