87 yaşındaki adam evde kilitli kaldı, itfaiye ve polis seferber oldu

AVCILAR'da bir apartmanın 3. katında dairede tek başına yaşayan Mustafa İnce (87), kapı kilidinin bozulması üzerine evde kilitli kaldı. Komşularının yardım etmeye çalıştığı İnce'nin kapısı bir türlü açılamayınca itfaiye ve polis seferber oldu.

AVCILAR'da bir apartmanın 3. katında dairede tek başına yaşayan Mustafa İnce (87), kapı kilidinin bozulması üzerine evde kilitli kaldı. Komşularının yardım etmeye çalıştığı İnce'nin kapısı bir türlü açılamayınca itfaiye ve polis seferber oldu.

Cihangir Mahallesi Cenk Sokak'ta bir apartmanın 3'üncü katındaki daire yaşayan Mustafa İnce evde kilitli kaldı. İnce, içeriden kilitlediği kapıyı bir türlü açamayınca çekiçle kırmaya çalıştı. Sonuç alamayan İnce, komşularından yardım istedi. Komşularının çilingir çağırma teklifini ücreti fazla bulduğu için kabul etmeyen yaşlı adam, pencereden komşusuna yedek anahtarı atarak dışarıdan kapıyı açmalarını istedi. Ancak komşusu Çiğdem Çetin kapıyı anahtarla da açamayınca 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler de önce kapıyı anahtarla açmayı denedi, başarılı olamayınca Mustafa İnce'nin olduğu daireye merdivenli itfaiye aracıyla çıktılar. Görevliler, kapıyı içeriden de açamayınca Mustafa İnce'yi sepetli merdiven ile indirmek istedi. Ancak yaşlı adam inmek istemeyince son çare olarak çilingir çağırıldı. Ayrılan ekiplerin haber verdiği çilingir bir süre sonra geldi. Çilingir çekiç darbeleri ile kullanılamayan kilidi söktü. Kapının açılmasıyla İçeri giren komşular, yaşlı adamı koltukta telefonla konuşurken buldu.

GENCİM, BİR ŞEYİM YOK

Mustafa İnce, Ben iyiyim. Gencim, bir şeyim yok dedi. Komşu Çiğdem Çetin ise, Telefonla aradı, yardım istedi. Çekiçle de vurduk, kapıyı bir türlü açamadık. Yaşlı adam her şey olabilir. O yüzden 112'yi aradım diye konuştu.