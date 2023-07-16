Muş'un 4 bin nüfuslu Kızılağaç beldesinde bu yıl sadece 85 yaşındaki Kerem Yılmaz'ın ailesi yaylaya çıktı. Hayvancılığın bitme noktasına geldiği beldede Kerem Yılmaz, zorluklara rağmen direnen tek yaylacı olarak kalmıştır.

85 yaşında tek başına yaylaya çıkıyor

Bölgenin son yaylacısı Kerem Yılmaz, tüm zorluklara rağmen tek başına yaylaya çıkıyor

Son yaylacı Kerem Yılmaz :

"Ölene kadar yaylaya çıkacağım"

MUŞ - Muş'un 4 bin nüfuslu Kızılağaç beldesinde bu yıl sadece 85 yaşındaki Kerem Yılmaz'ın ailesi yaylaya çıktı.

Hayvancılığın bitme noktasına geldiği 4 bin nüfuslu Kızılağaç beldesinde insanların kentlere göç etmesinden dolayı sayıları her geçen gün azalan yaylacılarla birlikte bir kültür de yok olmakla yüz yüze kaldı. Hayvancılıkla uğraşan ailelerin sayılarının azalması ile boş kalan yaylada 85 yaşındaki Kerem Yılmaz, zorluklara rağmen direnen tek yaylacı.

Eskiden kalabalık ailelerle ve çocuk sesleriyle şenlenen yaylada sessizliğin hakim olduğunu söyleyen 85 yaşındaki Kerem Yılmaz, ölene kadar yaylaya çıkacağını söyleyerek, "85 yaşındayım. Ailemiz kalabalık olduğu için yaylamız da kalabalıktı. Amcalarım ile birlikte geliyorduk bu yaylalara. Yeşilliği güzeldi. Şimdi kimse kalmadı, buralarda ben tek kaldım. Bugün yarın ölürsem kimse yaylaya gelmez" dedi.

Tek çadırın kurulduğu yaylayı ziyaret eden Kızılağaç belde sakinlerinden Ferit Yentürk ise yaylacılık mesleğinin bir kültür olduğunu dile getirerek, "Eskiden 30-35 aile bu yaylaya çıkardı. Hayvancılıkla uğraşırdı. Şimdi ise insanlar genelde batıya çalışmaya gidiyorlar. Gençler bu işi benimsemiyor ve yapmıyor. Eskiden kalan bir Kerem dayımız var, bu yaylada. Bizlerde bazen onu ziyaret etmek için yaylaya çıkıyoruz. Umudumuz odur ki gençlerin bu kültürü bırakmaması ve bu kültürü devam etmeleridir" şeklinde konuştu.