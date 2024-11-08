75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı

1 yıl içinde tam 75 kilo veren kadın hayalindeki vücuda kavuştuğunda yeni kıyafetler almak için alışverişe çıktı. Kabinde kendisini yeni kıyafetleri içinde gören kadın, duygularına hakim olamadı ve ağlamaya başladı.

"GERÇEKTEN MÜKEMMEL BİR AZİM"

Kısa sürede büyük ses getiren videonun altına "Gerçekten mükemmel bir azim", "Ben 3 kiloyu veremiyorum helal olsun", "Azmin sonu zafer" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte kadının son hali;