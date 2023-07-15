70 yıldır modası geçmedi... 'Yumurta topuk' ayakkabı Samsun'da üretilmeye devam ediyor

SAMSUN - Geçmişte Orhan Gencebay'dan Yıldıray Çınar'a kadar birçok ünlü ismin giydiği 'yumurta topuk' ayakkabı Samsun'un Çarşamba ilçesinde üretilmeye devam ediliyor. Ayakkabı ustaları yumurta topuk ayakkabıya ilginin genelde yaz aylarında ve düğün dönemlerinde artığını söyledi.

Çarşamba'da üretilen ve ilçenin sembollerinden biri olan yumurta topuk ayakkabıya yaz döneminde ilgi arttı. 700 ile 1000 TL arasında satılan yumurta topuk ayakkabıyı takım elbise ile giymek isteyenler, ayakkabıcıların yolunu tutuyor.

"Yaz aylarında ve düğün dönemlerinde yoğun oluyor"

Yıllardır geleneksel yöntemlerle yumurta topuk ayakkabı üreten Faruk Koç Uzun, "Dana derisinden olmak üzere tek parçadan meydana gelen, istediğinde ayakkabı şeklinde, istediğinde terlik niyetine kullanılabilen bir ayakkabıdır. Ayak ezmez ve rahat bir şekilde giyilmektedir. Tamamen el işçiliğidir, fabrikasyon değildir. Herkesin güzide şekilde giyebileceği bir ayakkabıdır. Deri ve el işçiliği ile kalıpları bir araya getirdiğimizde Çarşamba ayakkabımızı bir bütün haline getiriyoruz. İlgi genelde yaz aylarında ve düğün dönemlerinde yoğun oluyor. Dışarıdan ağabeylerimiz, amcalarımız geldikleri zaman alıyorlar. Eski giyicilerimiz pek kalmadı ve genelde 60 yaş grubu çok güzel giyiyor. Takım elbise altına ve günlük giyilebilecek rahat bir ayakkabıdır" dedi.

Çırak sıkıntısı yaşadıklarını belirten Uzun, "Okuldan dolayı son 10 senedir bütün mesleklerde çırak sıkıntısı yaşanıyor. Çocuk gözünü açıyor ve direkt okula gidiyor. Tam gözünü açacağı zamanda 16-17 yaşında oluyor. Bu çocuğa da şunu bunu getir demek zor oluyor" diye konuştu.

"Sağlık bakımından uygun bir ayakkabı"

Ayakkabı üreten Faruk Koç Uzun, "Kalıplarımız genelde yumurta burun olduğu için taban oturma ile burun oturması sıfıra sıfır paralel geldiği için denk geliyor. Bu ürünümüzde ayak yorma olmuyor. Çünkü burun ile topuk sıfıra sıfır geliyor. O yüzden ayak rahatsızlığı durumu olmuyor. Asfaltta, yürüyüşte, her yerde giyilebilen bir ayakkabıdır. Bu ayakkabı 70 senedir var. Samsunlu sanatçılarımız Orhan Gencebay, Yıldıray Çınar gibi isimler bu ayakkabıyı kullandılar. Ferdi Tayfur, Cüneyt Arkın da bu ayakkabıyı giydi. Şu an fiyatı 700 ile 1000 lira arasında değişiyor. 700 lira olanın lastikleri oluyor, kösele olanlar ise bin lira oluyor. Kösele modeli sağlık bakımından, diğeri ise dayanıklılık bakımından iyi oluyor. Burası toprak veya arazi olduğu için genelde sağlam olan tercih ediliyor. Sağlık bakımından iyi olan kösele ayakkabısı asıl giyilmesi gereken ayakkabıdır. İnsanın elektriğini alıyor, stresini alıyor" diye konuştu.