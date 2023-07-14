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7 aylık bebek ana kucağından düşerek hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri

Edirne'nin Keşan ilçesinde 7 aylık Kadir Yağız Balta, annesinin bıraktığı ana kucağından yüzüstü yere düşüp nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 7 aylık Kadir Yağız Balta, annesinin bıraktığı ana kucağından yüzüstü yere düştü. Anne bebeğin düştüğünü fark etmeyince bebek nefessiz kalınca yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

KALBİ DURDU

Olay, saat 11.00 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi Esen Sokak'taki 2 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 2'nci katında yaşayan anne Seçil Balta, 7 aylık oğlu Kadir Yağız Balta'yı oturma odasındaki ana kucağına koyarak, diğer odaya geçti. Bu sırada Kadir Yağız, ana kucağından yüzüstü yere düştü. Bir süre nefessiz kalan Kadir Yağız'ın kalbi durdu.

7 aylık bebek ana kucağından düşerek hayatını kaybetti

KOMŞULARI FARK ETTİ

Bebeğinin yerde hareketsiz yattığını gören anne, komşularından yardım istedi. Komşusu olan bir hemşirenin müdahale ettiği Kadir Yağız, ihbarla gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadir Yağız bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kadir Yağız Balta'nın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Anne Seçil Balta ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

7 aylık bebek ana kucağından düşerek hayatını kaybetti

7 aylık bebek ana kucağından düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Yaşam

Keşan 3. Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

sade vatandaş:

allah rahmet eylesin ana kucağı kullananlar dikkat edin bunların alt tekerlek olan kısımları çok geniş olanlarından alın altı dar olanları kesinlikle almayın onlar hemen devriliyor kalitelileri eskiden saraçhanede vardı şimdi varmı bilmem ben onlarla üç çocuk büyüttüm hiç bir şey olmadı yalnız alt kısmı çok geniş olacak birde merdivenlere çok çok dikkat edin kapı açık olursa büyük tehlike arzeder

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ASD:

RABBİM SABIR VERSİN...

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