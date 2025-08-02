7 Aylık Bebeğin Ölümü Üzerine Soruşturma Başlatıldı

7 Aylık Bebeğin Ölümü Üzerine Soruşturma Başlatıldı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde emzirme sırasında soluk borusuna süt kaçan 7 aylık Hacira Acar, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, annesinin emzirdiği sırada soluk borusuna süt kaçtığı iddia edilen 7 aylık Hacira Acar, yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Girmeli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi tarafından emzirilen Hacira isimli kız çocuğunun soluk borusuna süt kaçtı. Bebek fenalaşırken, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz Hacira, kurtarılamadı. Bebeğin cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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