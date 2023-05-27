61 yaşında liseye başlayan ve 69 yaşında azmi ile herkese örnek olan Rıza Aksoylu

Emekli olmasına rağmen hiçbir zaman evde oturmak istemeyen Rıza Aksoylu, 61 yaşında açık öğretim lisesine başlayarak 65 yaşında bitirdi. Üniversite sınavlarına da giren ancak istediği bölümü kazanamayan Aksoylu, doğal taşlardan takı yaparak satmaya başladı. Ayrıca bağlama dersleri alan ve türküler okuyan Aksoylu, 2 bini aşkın yazdığı şiirlerle gönülleri hoş ediyor.

Hobi olarak doğal taşlardan kolye yapıyor, 2 bini aşkın şiirleriyle gönülleri mest ediyor

61 yaşında liseye başladı, 65 yaşında üniversite sınavlarına girdi

69 yaşındaki Rıza aksoylu azmi ile herkese örnek oluyor

KOCAELİ - Kocaeli'de yaşayan 69 yaşındaki Rıza Aksoylu, emekli olmasına rağmen hiçbir zaman evde oturmak istemedi. 61 yaşında açık öğretim lisesine başlayan ve 65'inde bitiren Aksoylu, 2 defa üniversite sınavlarına girdi. İstediği bölümü kazanamayan Aksoylu, 67 yaşında doğal taşlardan takı yaparak satmaya başladı. 69 yaşında da bağlama dersleri alan ve türküler okuyan Aksoylu, 2 bini aşkın yazdığı şiirlerle gönülleri hoş ediyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Rıza Aksoylu, azmi ile herkese örnek oluyor. Henüz küçük yaşlardayken elektronik işine başlayan Aksoylu, emekli olduktan sonra hayali peşinde koşmaya başladı. 61 yaşında açık öğretimle liseye başlayan Aksoylu, 65 yaşında okulu bitirerek üniversite sınavlarına hazırlandı. 2 defa üniversite sınavlarına giren Rıza Aksoylu, barajı geçmesine rağmen, istediği bölümü kazanamayınca başka bir işe yöneldi. Hobi olarak doğal taşlardan takı yapmaya başlayan Aksoylu, kendine bir atölye açarak üretime geçti. Bir buçuk yıldır doğal taşlardan takı üreten Rıza Aksoylu, ayrıca atölyesinde de bağlama çalmayı öğreniyor. 6 aydır ders alan ve azimle çalışan Aksoylu, türkü söylemeyi de çok seviyor. Aksoylu ayrıca 2 bini aşkın şiir de yazdı.

"61 yaşında liseye başladım"

Hayat hikayesini anlatan Rıza Aksoylu, "69 yaşındayım. Emekli olmadan ki mesleğim elektronikti. İlkokuldan sonra çırak olarak elektronik işine başladım. 2007 yılına kadar elektronikle uğraştım. Daha sonra midem delindiği için işi bıraktım. Emekli olduktan ve 3 çocuğum da yetiştikten sonra çalışmaz oldum. Emekliliğin tadını çıkarıyorum. 61 yaşında açık liseye başladım ve bitirdim. 2 kez üniversite sınavlarına girdim. İstediğim bölümü kazanamadığım için devam etmedim. Oşinografi veya uzay bilimleri bölümüne meraklı olduğum bunun bu bölümleri istiyordum" diye konuştu.

"2 binin üzerinde şiirim var"

Üniversiteyi kazanamayınca başka şeylere yöneldiğini söyleyen Rıza Aksoylu, "Daha sonra hobi olarak şiir yazmaya başladım. 2 binin üzerinde şiirim var. Arkadaşlarım tarafından da 2 tane bestelenmiş şiirim var. 6 aydır da bağlama öğrenip çalmaya çalışıyorum. Bağlama çalabilmek için eğitim alıyorum. Hobi amacıyla bir buçuk yıl önce takı yapmaya başladım. Hala da hobi olarak devam ediyorum, pek profesyonel sayılmam" ifadelerini kullandı.