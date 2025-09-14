60 yılı aşkındır yol ortasında duruyor, kaldırmaya çalışan kepçe kırılıyor

'Evliyalar şehri' olarak da bilinen Afyonkarahisar merkezine bağlı en eski yerleşim yerlerinden Çavuşbaş Mahallesi'nde yaklaşık 60 yıldan bu yana yol ortasında duran 'Askeri Baba' olarak tanınan şair ve filozof Gülaboğlu Muhammed Askeri'ye ait türbe, yol ortasında kaldı.

60 YILDAN BU YANA YOL ORTASINDA OLDUĞU GİBİ DURUYOR

Türbenin içerisinde bulunduğu alanın belediye tarafından 1960'lı yıllarda istimlak edilerek imara açılmasının ardından Çavuşbaş Mahallesi bugünkü konumuna gelirken, kutsal sayılan türbeye ise dokunulmadı. Türbe şu haliyle Göksu Caddesi üzerinde yol ortasında olduğu gibi bırakıldı. Yanından araçlar ve yayaların geçtiği türbe bölge halkı tarafından kutsal sayılıp, ziyaret ediliyor.

"TÜRBEYİ ALMAK İSTEYEN KEPÇE İKİ DEFA KIRILDI"

Mahalle sakinlerinden Ali Erdem, çocukluğundan bu yana mezarın şimdiki yerinde olduğunu ve kaldırılamadığını söyledi. Erdem, kendisinin 60 yıldan bu yanan türbenin yani başındaki evde oturduğunu kaydederek, "Burası 60 yıldan bu yana burada ve buradaki kişi dervişmiş. Buralar mezarlıkmış ve alanı istimlak yapıyor belediye. Türbeyi almak isteyen kepçe iki defa kırıldı. Ben bunu gördüm, buraya geldiğim sene oldu bu olay. Ama artık herkes alıştı, türbe olduğu için herkes alıştı ve gelip geçenler dua okuyor" dedi.

AFYONKARAHİSAR'I EVLİYALAR KORUYOR

Evliyaların çok olmasından dolayı şehrin felaketlerden korunduğunu savunan Ali Erdem, "Camimizde, kalemizin eteğinde her yerde evliyalara ait yatırlar var. Bu zatların yüzü suyu hürmetine Afyonkarahisar'ımız, Allah'ın izniyle felaketlerden korunuyor. Bugüne kadar hiçbir çocuk veya kişi kazaya maruz kalmamıştır. Bu zat herkesi gözler, çok değerli ve uyanıktır" diye konuştu.

"EŞİMİN RÜYASINA GİREREK YARDIM İSTEMİŞ"

60 yıl önce mahalleye kiracı olarak geldikleri dönemde eşinin yaşadığı bir olayı da anlatan Ali Erdem, şöyle dedi: "Mahalledeki aklı ermeyen çocuklar türbenin kenarına tuvaletini yapmış. Gece eşim uyurken Gülaboğlu Muhammed Askeri eşimin rüyasına girerek; 'Kızım sen burada uyuyorsun ama küçük çocuklar benim etrafıma pisledi bir alıver' demiş. Eşim dışarıya çıkıp bakmış ki doğru hemen etrafı temizlemiş. Zat eşimin tekrar rüyasına girerek 'Sağ ol kızım beni kurtardın' demiş. Bu zat gerçekten çok değerli biri."

DİNİ VE AHLAKİ KONULARI İŞLEDİ

Afyonkarahisar'ın kültür hayatı bakımından önemli yere sahip olduğu o dönem Muhammed Askeri'nin bugünkü sağlık ocağının bulunduğu yerdeki Hisarardı Medresesi'nde müderrislik yapan önemli hoca ve şairlerden biri olduğu da biliniyor. Muhammed Askeri, uzun yıllar Halveti şeyhi olarak görev yaptı. Mutasavvıf divan şairi olan Muhammed Askeri, 4 bin beyitlik divanında aruz ve hece ölçüleriyle yazdığı şiirlerde dini ve ahlaki konuları işledi. Bu arada ayetlerden ve hadislerden faydalanan Muhammiied Askeri, 280 civarındaki beyitte 59 ayete yer verdi. Muhammed Askeri'nin divanının bir nüshası Afyonkarahisar'da, biri Konya'da ve üçüncüsü İstanbul Üniversitesi kitaplığında bulunuyor.