6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi

Kırşehir Cacabey Meydanı'nda 6 Şubat Depremlerinde hayatını kaybeden canları anmak için program düzenlendi. Cacabey Meydanı'nda düzenlenen programa Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ahmet Yıldırım, Kırşehir İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Müdürleri, kurum ve kuruluş yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BELEDİYE BAYRAĞINI GÖREMEYİNCE TEPKİ GÖSTERDİ

Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi ve AFAD Müdürlüğü ortak programı Cacabey Meydanı'nda saat 10.00'da gerçekleşti. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu gerçekleşen programda Kırşehir Belediyesi'nin bayrağının olmamasına tepki gösterdi.

"HERKES BAŞIMIZA VALİ KESİLDİ"

Medya Kırşehir'in haberine göre Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu "Bayrak koydurmuyorlar. Bir tane bile belediyenin bayrağını koydurmuyorlar. Herkes başımıza Vali kesildi. Toplanın arabalarınızı alın gidin buradan. Hem ortak program yapalım diyorsunuz. Hem de belediyenin bayrağını koymuyorlar. İki tane çapsız burayı yönetmeye çalışıyorlar" dedi.

"BELEDİYEYİ NEDEN DIŞLIYORSUNUZ?"

Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı'nın sakinleştirmesi üzerine tekrar program alanına dönüş yapan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Belediyeyi niye dışlıyorsunuz?" diye sordu.

BAYRAK GELDİ AMA...

Ardından bayrağın program alanına yerleştirilmesi söylendi. Ancak bayrağı tepkiden sonra koymaya çalışan yetkililere ise Başkan Ekicioğlu, "Koymayın, istemiyorum, kaldırın." diye seslendi. Medya Kırşehir'de yer alan habere göre Vali Murat Sefa Demiryürek ise "Tamam başkanım, tamam. Yeter artık" diye cevap verdi.