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6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi

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Kırşehir'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için düzenlenen programda bayrak krizi yaşandı. Törende Kırşehir Belediyesi'nin bayrağına yer verilmemesine tepki gösteren Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu "Herkes başımıza Vali kesildi. Hem ortak program yapalım diyorsunuz. Hem de belediyenin bayrağını koymuyorlar. İki tane çapsız burayı yönetmeye çalışıyorlar" dedi.

Kırşehir Cacabey Meydanı'nda 6 Şubat Depremlerinde hayatını kaybeden canları anmak için program düzenlendi. Cacabey Meydanı'nda düzenlenen programa Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ahmet Yıldırım, Kırşehir İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Müdürleri, kurum ve kuruluş yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BELEDİYE BAYRAĞINI GÖREMEYİNCE TEPKİ GÖSTERDİ

Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi ve AFAD Müdürlüğü ortak programı Cacabey Meydanı'nda saat 10.00'da gerçekleşti. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu gerçekleşen programda Kırşehir Belediyesi'nin bayrağının olmamasına tepki gösterdi.

"HERKES BAŞIMIZA VALİ KESİLDİ"

Medya Kırşehir'in haberine göre Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu "Bayrak koydurmuyorlar. Bir tane bile belediyenin bayrağını koydurmuyorlar. Herkes başımıza Vali kesildi. Toplanın arabalarınızı alın gidin buradan. Hem ortak program yapalım diyorsunuz. Hem de belediyenin bayrağını koymuyorlar. İki tane çapsız burayı yönetmeye çalışıyorlar" dedi.

"BELEDİYEYİ NEDEN DIŞLIYORSUNUZ?"

Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı'nın sakinleştirmesi üzerine tekrar program alanına dönüş yapan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Belediyeyi niye dışlıyorsunuz?" diye sordu.

BAYRAK GELDİ AMA...

Ardından bayrağın program alanına yerleştirilmesi söylendi. Ancak bayrağı tepkiden sonra koymaya çalışan yetkililere ise Başkan Ekicioğlu, "Koymayın, istemiyorum, kaldırın." diye seslendi. Medya Kırşehir'de yer alan habere göre Vali Murat Sefa Demiryürek ise "Tamam başkanım, tamam. Yeter artık" diye cevap verdi.

6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıAli Yurt:

Pekmez akıllı senin belediye reklamın çok mu önemli çakal

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Haber YorumlarıSUNSET null:

vali değil AKP il başkanı demek istedi galiba

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Haber YorumlarıSktgdn:

CHP bir gün başa gelecek o zaman ne halt yiyeceksiniz

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Haber YorumlarıMusty:

belediyenin bayraginin ne isi var orada

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Haber YorumlarıŞANLI TÜRK:

BİRİDE CIKIP SENİNDE BAYRAGININDA DİYEMEMİŞTİ OKADAR İNSAN ÖLMÜŞ MİLLET NE HALDE BUDA CIKMIŞ BELEDİYE BAYRAGININ DERDİNDE YA SABIR ALLAHIM YAA SABIRR

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Haber YorumlarıCece Cece:

ülke muz cumhuriyeti oldu valisi kaymakamı hükümetin adamı hepsi temizlenmeli

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Haber Yorumlarıferhat şalvarcıoğlu:

Belediye başkanı doğru yapmış. Memleket babasının tapulu malı sananlara ancak böyle davranılır.

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Haber YorumlarıDEMOKRAT:

Valilikler kaldırılmalı vali yetkileri seçilmiş belediye başkanlarına devredilmeli!

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Haber YorumlarıSalim:

HER YERDE ÇEKEMEMEZLİK YAPIYORLAR YAZIKLAR OLSUN ÜLKEMİZİN GELDİĞİ DURUMA

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Haber Yorumlarıisa kızmaz:

arkadaş çocuklar gibi itişip kakışıyorsunuz. yazık be.

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme5
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