5. Türk İş Kadınları Plaket Töreni'nde Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a Ödül

5. TÜRK İŞ KADINLARI PLAKET TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde bu yıl 5. kez düzenlenen Türk İş Kadınları Plaket Töreni, 18 Eylül 2025 tarihinde Gelin Damat Florya'da gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Pınar Altuğ Atacan ve Burak Törün'ün üstlendiği geceye Türkiye genelinden ve yurt dışından girişimci kadınlar katıldı. Küçük, orta ve büyük ölçekli firmaların kurucu iş kadınlarının başvuruları ile gerçekleşen törende, kadın gücü ve başarısı iş dünyası, sanat ve cemiyet hayatının temsilcileriyle buluştu.

AV. BEDİA TEYMUR'A TÜRK İŞ KADINLARI ÖDÜLÜ

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, törende ödüle layık görüldü. İş yoğunluğu nedeniyle geceye katılamayan Teymur'un ödülünü Haberler.com muhabiri Dilşad Özcan teslim aldı. Özcan, sahnede yaptığı konuşmada "Genel Yayın Yönetmenimiz Av. Bedia Teymur'un selamlarını ve teşekkürlerini iletiyorum" ifadelerini kullandı. Törende ayrıca Ece Gürsel, Tuğba Özay ve Nermin Öztürk gibi önemli isimler de ödül aldı.