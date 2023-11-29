Uşak'ın kalbi Millet Bahçesi içerisinde yer alan Kız Meslek Lisesi'nin eski binası, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi olarak şehrin kadınlarına hizmet vermeye başlamıştı. Tarihi yapıda öğrencilik hayatını tamamlamış ve 1975 yılında bu liseden mezun olmuş 5 Uşaklı kadın, 48 sene sonra aynı binada bir araya gelerek anılarını yad etti, hasret giderdi.

48 yıllık anılar UKAMER Hizmet Binası'nda canlandı

UŞAK - Uşak'ın kalbi Millet Bahçesi içerisinde yer alan Kız Meslek Lisesi'nin eski binası, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi olarak şehrin kadınlarına hizmet vermeye başlamıştı. Tarihi yapıda öğrencilik hayatını tamamlamış ve 1975 yılında bu liseden mezun olmuş 5 Uşaklı kadın, 48 sene sonra aynı binada bir araya gelerek anılarını yad etti, hasret giderdi.

Eski okul arkadaşları, Neriman Türkcan Akbay, Meral Besci Azizlerlioğlu, Bedia Dağdik Arıcan, Emine Çelik Özler ve Emine Kısakol Yayla uzun yıllar sonra UKAMER hizmet binasında tekrar buluşarak öğrencilik günlerini anımsadı. Hizmet binası içerisinde yer alan etkinlik salonunda bir araya gelen kadınlar, geçmiş yılların hatıralarını bu güzel buluşmada bir kez daha canlandırdı.

Yeni Bina Eskimeyen Dostluklara Tanık Oldu

Bir araya gelme düşüncesi, Kız Meslek Lisesi'nin eski mezunlarından Neriman Türkcan Akbay tarafından hayata geçirildi. UKAMER hizmet binasında epoksi boyama kursu alan Akbay, sınıf arkadaşlarıyla iletişim kurarak onları merkeze davet etti. Beş eski öğrenci, binanın geçmişe götüren atmosferinde bir araya gelerek o günlerin heyecanını birbirleriyle paylaşma fırsatı buldu.

Kadınların Yeni Buluşma Noktası

Eski mezun Neriman Türkcan Akbay, "48 yıl önce bu okuldan mezun olduk. Şimdi tekrar eski okulumuzda bir araya geldik. Bir çay içelim, eskileri yad edelim dedik. Eskiden arkadaşlarımla beraber burada okurken dikiş bölümüneydik şimdi ise eski okulumda epoksi boyamaya geliyorum. Senelerdir sadece uzaktan baktığımız anılarımızın olduğu bir binaydı burası, şimdiyse belediyemiz sayesinde tekrardan kullanabiliyoruz. Burada tekrardan bir araya gelmekten çok mutlu olduk. Belediye Başkanımız Mehmet Çakın'a böyle bir hizmeti biz kadınlara sunduğu için teşekkür ederiz." dedi.

Eski öğrencilerden Bedia Arıcan ise, "48 yıl sonra eski okul arkadaşlarımızla okulumuzda buluştuk. Çok mutluyuz, okulumuzun büründüğü yeni kimlik çok hoşumuza gitti. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadın Koordinasyon Merkezi'nin yeni hizmet binası, bünyesinde bulunan eğitim atölyeleri, psikolog hizmeti, diyetisyen hizmeti, seminer, kadın kafe ve etkinlik salonu gibi birçok olanakları ile kadınlara ve çocuklara keyifli, eğitici vakit geçirme imkanı sunuyor.