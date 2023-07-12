Siirt'in Kurtalan ilçesinde 40 yıldır dokumacılık yapan Nasrettin Özçelik, evinin bodrumunda mesleğinin varlığını sürdürüp çocuklarına da öğretiyor. Siirt tiftik battaniyeciliğinin ölmemesi için çaba gösteren Özçelik, mesleğini aynı şevkle devam ettiriyor.

- 40 yıllık dokuma ustası, mesleği evinin bodrumunda sürdürüyor

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde 40 yıldır dokumacılık yapan 60 yaşındaki Nasrettin Özçelik, evinin bodrumunda mesleğinin varlığını sürdürüp çocuklarına da öğretiyor.

İlçe merkezi Sümer Mahallesi'nde ikamet eden Nasrettin Özçelik, evinin bodrum katında 40 yıldır sürdürdüğü kilim dokuma mesleğini ilk günkü aşkla sürdürüyor. Özçelik, mesleğin devam ettirilmesi için bu işi çocuklarına da öğreterek varlığını sürdürmeye çalışıyor.

El yapımı dokuma mesleğinin ömür boyu devam etmesini istediğini belirten Özçelik, yaklaşık olarak 40 yıldır battaniyecilerin dokumacılığını yaptığını söyledi.

Halk Eğitim Merkezi'nde 5 seneye yakın usta öğretici olarak ders verdiğini aktaran Özçelik, "Orada öğrenciler yetiştirdim daha sonra diyanete geçtim. Bu işi evimde devam ettim. Çocuklarıma bu mesleği öğrettim. Ayrıca ilgi gösteren vatandaş ve öğrencilere yardımcı oluyorum. Onlara mesleği öğretmeye çalışıyorum" dedi.

Eskisi gibi bu işe rağbet kalmadığını ifade eden Özçelik, "Siirt tiftik battaniyeciliği ölmek üzere. Vatandaşların buna duyarlı olmalarını istiyorum. Bu mesleği yaşatmak istiyorum. Ömür boyu da yaşatmaya çalışacağım. İlk günkü gibi mesleğimi aynı şevkle devam ediyorum. Sipariş üzerine çalışıyorum" diye konuştu.