33. Koza Yarışması finalistleri koleksiyonlarını tanıttı, geri sayım başladı

33. Koza Yarışması finalistleri koleksiyonlarını tanıttı, geri sayım başladı
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33. Koza Yarışması finalistleri koleksiyonlarını tanıttı, geri sayım başladı
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İHKİB'in düzenlediği 33. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nın finalistleri, koleksiyonlarını İstanbul Moda Akademisi'nde tanıttı. 16 Ekim'deki final öncesinde genç tasarımcılar sektör temsilcileriyle buluştu. Etkinlikte konuşan İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, hazır giyim sektörünün önemini vurguladı.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması, bu yıl 33. kez genç yeteneklere kapılarını aralıyor. 1992 yılından bu yana moda kariyeri hedefleyen genç tasarımcıları sektör profesyonelleriyle buluşturan yarışma; Bahar Korçan, Özgür Masur, Hakan Yıldırım ve Zeynep Tosun gibi Türk moda dünyasına yön veren birçok ismi sektöre kazandırdı.

Yarışmanın finali 16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu büyük gün öncesinde, defileye katılmaya hak kazanan 10 finalist tasarımcı, İstanbul Moda Akademisi'nde düzenlenen etkinlikte koleksiyonlarını basına tanıttı. Anıl Can Makar, Başak Doğan, Elif Kocamaz, Eylül Dicle Baki, Göksu Bilgen, Orhan Bayraktaroğlu, Özge Çelikel, Samet Topuz, Selçuk Durdu ve Taha Mert Tosun'dan oluşan finalistler, mentor tasarımcılar eşliğinde koleksiyonlarını hazırlama sürecine başladı.

33. Koza Yarışması finalistleri koleksiyonlarını tanıttı, geri sayım başladı

SEKTÖRÜN GÜÇLÜ TEMSİLİNDEN GENÇLERE TAM DESTEK

Etkinlikte konuşma yapan İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, genç tasarımcılara duyduğu güveni ve sektörün geleceğine dair umutlarını dile getirdi. Konuşmasında Malatya kökenine atıf yapan Paşahan, hazır giyim sektörünün geçmişine değinerek 1935'te Sümerbank ile başlayan serüvenin 1980'lerde Türkiye'nin ilk ihracat atılımlarından biri haline geldiğini hatırlattı. Bugün sektörün kilogram başına 16 dolar katma değer yarattığını belirten Paşahan, bu değerin 40 dolara çıkarılması için gençlerle birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı.

"Hazır giyim sektörü hiçbir zaman bitmez. Aksine, gençlerimizle birlikte daha da yükselecek" diyen Paşahan, sektörün maliyet baskılarına rağmen hâlâ Türkiye'nin en önemli ihracat kalemlerinden biri olduğunun altını çizdi.

KOZA YARIŞMASI: YARATICILIĞIN VE UMUDUN SAHNESİ

Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması, yalnızca bir tasarım rekabeti değil, aynı zamanda gençlerin vizyonlarını ifade etme ve sektöre güçlü bir giriş yapma platformu olarak öne çıkıyor. Basın buluşmasında yer alan koleksiyonlar; çağdaş formlar, özgün kumaş kullanımı ve yaratıcı anlatılarla dikkat çekti. Genç tasarımcılar, sadece giysi üretmekle kalmayıp, aynı zamanda hikâye anlatıcılığı ile de farklarını ortaya koydu.

16 Ekim'deki büyük final öncesinde, bu buluşma hem kamuoyuna hem de sektöre umut vadeden yetenekleri tanıma fırsatı sundu. Yarışma sayesinde, moda dünyasının geleceğine yön verecek yeni isimlerin doğuşuna tanıklık etmek mümkün olacak.

33. Koza Yarışması finalistleri koleksiyonlarını tanıttı, geri sayım başladı

Haberler.com / Dilşad Özcan - Yaşam
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