31 kente sağanak yağış uyarısı! 3 gün sürecek, listede İstanbul da var

Eylül ayının sonuna doğru yaklaşırken gece ve sabah saatlerinde sıcaklıklar hissedilir şekilde düşmeye başladı. Güney kentlerinde sıcak hava etkisini sürdürürken yurdun batısı ve Karadeniz Bölgesi'nden 31 şehir üç gün sürecek yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek.

PERŞEMBE BAŞLIYOR

Yarın (çarşamba) yurdun genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Ancak perşembe gününden itibaren özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Meteoroloji, İstanbul'da perşembe ve cuma günü yağışların etkili olacağını, Karadeniz kıyılarında ise yağışların pazar gününe kadar süreceğini bildirdi.

YAĞIŞ BEKLENEN 31 İL

Meteoroloji raporuna göre gök gürültülü sağanak yağış beklenen iller şunlar:

Marmara : Yalova, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, İstanbul

Batı Karadeniz : Bolu, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu

Orta ve Doğu Karadeniz : Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin

Doğu Anadolu : Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı

Akdeniz : Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI : Hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR : Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Güney Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.