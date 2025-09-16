Haberler

31 kente sağanak yağış uyarısı! 3 gün sürecek, listede İstanbul da var

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
31 kente sağanak yağış uyarısı! 3 gün sürecek, listede İstanbul da var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eylül sonuna yaklaşırken sıcaklıklarda düşüş yaşanıyor. Perşembe gününden itibaren 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da yağış cuma gününe kadar, Karadeniz'de ise pazar gününe kadar sürecek.

Eylül ayının sonuna doğru yaklaşırken gece ve sabah saatlerinde sıcaklıklar hissedilir şekilde düşmeye başladı. Güney kentlerinde sıcak hava etkisini sürdürürken yurdun batısı ve Karadeniz Bölgesi'nden 31 şehir üç gün sürecek yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek.

PERŞEMBE BAŞLIYOR

Yarın (çarşamba) yurdun genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Ancak perşembe gününden itibaren özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Meteoroloji, İstanbul'da perşembe ve cuma günü yağışların etkili olacağını, Karadeniz kıyılarında ise yağışların pazar gününe kadar süreceğini bildirdi.

31 kente sağanak yağış uyarısı! 3 gün sürecek, listede İstanbul da var

YAĞIŞ BEKLENEN 31 İL

Meteoroloji raporuna göre gök gürültülü sağanak yağış beklenen iller şunlar:

Marmara : Yalova, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, İstanbul

Batı Karadeniz : Bolu, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu

Orta ve Doğu Karadeniz : Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin

Doğu Anadolu : Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı

Akdeniz : Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI : Hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR : Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Güney Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
Durum vahim: 16 milyon insanımızı endişelendiren görüntü

Durum vahim: 16 milyon insanımızı endişelendiren görüntü
İsrail 24 saatte ikinci ülkeye saldırı başlatıyor: Derhal tahliye edin

İsrail 24 saatte ikinci ülkeye saldırı başlatıyor: Derhal tahliye edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail'in 'Vadedilmiş topraklar' haritası soruldu

Bu harita Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu
Babayı çocuklarının önünde tokatlayan magandanın bahanesine bakın

Babayı çocuklarının önünde tokatlayan magandanın bahanesine bakın
Fenerbahçe'nin yeni yıldızından Mourinho'ya olay sözler

Fenerbahçe'nin yeni yıldızından Mourinho'ya olay sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Efsane futbolcu Luis Figo'nun 52 yaşında attığı gol olay oldu

52 yaşında rakibin belini kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.