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26 ilde yapılan "namaz" anketi! Sonuç büyük hayal kırıklığı yaşattı

26 ilde yapılan
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26 ilde yapılan araştırmada vatandaşlara "Ne sıklıkta namaz kılarsınız?" diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 18.8'i "Tüm vakitleri kılarım" yanıtını verirken, yüzde 44.5'lik kesim de hiç namaz kılmadığını belirtti. Yalnızca cuma/bayram/şükür namazlarını kılanların oranı da yüzde 36.72de kaldı.

Asal Araştırma, Nisan 2022 ve Ağustos 2024'de yaptığı "Ne sıklıkta namaz kılarsınız?" başlıklı anket çalışmasını paylaştı. 26 ilde 2 bin kişiyle yapılan ankete göre, Nisan 2022'de "Tüm vakit namazlarını kılarım" oranı yüzde 23 iken Ağustos 2024'de bu oran yüzde 18,8'e düştü. Aynı ankette, 'Namaz kılmam' yanıtı 2022 yılında yüzde 41,8 olduğu görülürken, 2024 yılında yüzde 44,5 oranına yükseldi.

AĞUSTOS 2024

  • Tüm vakit namazlarını kılarım: %18.8
  • Yalnızca cuma/bayram/şükür namazlarını kılarım:%36.7
  • Namaz kılmam:%44.5

NİSAN 2022

  • Tüm vakit namazlarını kılarım: %23
  • Yalnızca cuma/bayram/şükür namazlarını kılarım: %35,2
  • Namaz kılmam: %41,8

İşte ASAL Araştırma tarafından yapılan o araştırmanın grafiği;

26 ilde yapılan 'namaz' anketi! Sonuç büyük hayal kırıklığı yaşattı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (12)

Celadin TALAY:

Namaz kalmamanın sebebi din istismarcılarıdır dini savunupta yalan konuşan hırsızlık yapanlardır

19
21
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VOLKAN POLAT null:

Olması gerektiği gibi.

12
26
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şahabettin Ayyıldız:

Önce insan olmak gerek ama müslüman isek namaz olmazsa olmaz namaz kılmamanın hiç bir mazereti yok inanmıyorsak apayrı bir şey

24
7
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Sefa Altun:

OKUL,SANAYİ,FABRİKA YERİNE CAMİ YAPİN....

14
10
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Rıdvan Göker:

Namazın anketi olmaz.Kılan kendine kılar ve karşılığını Allah Azze ve Celleden bekler.Rabbim Tüm müslümanlara kılmayı nasip eylesin inşallah.

17
2
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murat dural:

Bazılarının sayesinde dinden soğuduk

8
7
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Hasan Turk:

Eskiden yag kuyrugu varidi ama cami cemaati coktu bir teneke yag için vatani bu hale getirdiniz.namaz kilan yuzde 18 oy orani 52 demekki alavere donmus.

1
1
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Serdar Cem:

Tüm camilerde her cuma farklı konu başlıklarında anket yapılmalı.(yazili) imamdan memnunmusunuz? Nasıl bir imam tahayyül ediyorsunuz? Nasıl bur cami tahayyül ediyorsunuz? Din hizmetlerinden nemnun musunuz? Gibi yüzlerce soru yoneltilsin. Modern toplumlarda kurumlar halk ile anket yapar...

0
1
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hakan sorgular:

şu insanların anmazına orucuna bi karışmayın kime ne? namaz kılmak bir ölçü değildir ölçü güzel ahlaktır.

1
0
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Evren Erol:

AKP sayesinde dinden soğudum.Bu akp liler cennete gidecekse ben o cennete gitmek istemiyorum

0
0
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