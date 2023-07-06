Siirt'in Kurtalan ilçesinde çift olan damat Yüksel Polat, traktörünü gelin arabası yaparak damat ağacının da olduğu 25 traktörle ilçede tur attı. Damat çiftçi olduğu için düğün konvoyu traktörlerden oluştu.

25 traktörle düğün konvoyu...Damat çiftçi olunca düğün konvoyu traktörlerden oldu

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde çift olan damat Yüksel Polat, traktörünü gelin arabası yaparak damat ağacının da olduğu 25 traktörle ilçede tur attı.

Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde 4 Temmuz'da evlenen damat Yüksel Polat, tarım ve hayvancılıkta kullandığı traktörü süsleyip gelin arabasına dönüştürdü. Köyde bulunan 25 traktörü de konvoya katan Polat, konvoy halinde gelinin baba evine gitti. Baba evinden dualarla çıkan genç çift, traktöre binerek köyde tur attı.

Traktörün römork kısmına unutulmaya yüz tutmuş düğün geleneği olan damat ağacını da alan damat Polat, düğün sonunda ağaca asılı meyve ve yiyecekleri çocuklara bıraktı. Damat ağacındaki meyve ve yiyeceklere toplayan çocuklar doyasıya eğlendi. Düğün konvoyunun traktör oluştuğunu gören vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Düğün sahiplerinden Ahmet Korkmaz, düğünün çok renkli geçtiğini söyledi. Korkmaz, "Damat çiftçi olduğundan dolayı traktörlerden düğün konvoyu oluşturduk. Düğün konvoyunda damat ağacı da vardı. Damat ağacında renkli görüntüler vardı. Damat ağacına çocukların sevdiği yiyecekler asılıyor. Horozlar, tavuklar asılıyor. Damat ağacına düğün sonunda çocuklar hücum ediyor. İstedikleri yiyeceklerden ve meyvelerden alıyorlar. Çok renkli görüntüler olması bizim de hoşumuza gitti. Damada ve geline ömür boyu mutluluklar diliyoruz" dedi.