İnegöl'de Çaydanlık Devrildi: 2 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde üzerine kaynar su bulunan çaydanlığın devrilmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 2 yaşındaki Eyüpcan A., hastanede tedaviye alındı.

Olay saat 11.00 sıralarında Huzur Mahallesi 39. Sokak'taki evde meydana geldi. Eyüpcan A., iddiaya göre, mutfakta oyun oynadığı sırada piknik tüpünün üzerindeki çaydanlık üzerine devrildi. Çaydanlıktaki kaynar su ile vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Eyüpcan A. için ailesi ambulans çağırdı. Eyüpcan A., gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalesinin ardından da Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.