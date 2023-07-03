- 2 gün önce kaybolan yaşlı adam ölü olarak bulundu

Sivas'ın Gürün ilçesinde eşinin köyüne bayram ziyaretine giden yaşlı adam köyden bir kilometre uzaklıkta ölü olarak bulundu

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde eşinin köyüne bayram ziyaretine giden yaşlı adam köyden bir kilometre uzaklıkta ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay Gürün ilçesi Eskihamal köyünde meydana geldi. Eşinin köyüne bayram ziyaretine giden 60 yaşındaki Erol Alpman gezintiye çıktığı sırada kayboldu. Kendisinden bir türlü haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi. 2 gün önce kaybolan orta yaşlı adam için jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından arazide aranan yaşlı adam köyden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta Kayapınar mevkiinde AFAD ekipleri tarafından ölü olarak bulundu. Arı kovanlarının yakınında bulunan yaşlı adamın arı sokması sonucu rahatsızlanarak öldüğü tahmin edilirken, ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.