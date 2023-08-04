2 bin 100 rakımda bulunan fil görünümlü kaya doğaseverlerin ilgisini çekiyor

Adana'da 2 bin 100 rakımda bulunan Fil görünümlü kaya, doğa severlerin ilgisini çekerken, ulaşmak için saatler süren yürüyüş gerçekleştiriliyor. Adana'nın Saimbeyli İlçesinin Halilbeyli mahallesinde bulunan fil kaya siluetini görmek için Kozan'ın Göller Yaylasından çıkan doğa tutkunu arkadaş grubu 10 saatlik gezi gerçekleştirdi. Göller yaylasından başlayan geziye yaşam ve doğa fotoğrafçıları sabahın erken saatlerinde yola çıkarak saatler süren yürüyüşün ardından fil kaya siluetine ulaştı. Yürüyüş ve fil kaya siluetini cep telefonu kaydeden doğa tutkunları kayaların oluşumuyla ortaya çıkan görüntüye hayran kaldı. Doğa tutkunları fil kaya silueti ziyareti ile gezilerini sonlandırdı. 15 kilometrelik parkuru 10 saatte tamamlayan doğaseverler, yürüyüş boyunca denk geldikleri çeşitli endemik bitkileri, dağ keçilerini ve yazın erimeyen karı görme fırsatı yakaladı. Karlı zirvelerde zaman zaman mola veren doğaseverler, yorgunluklarını kayalıkların gölgelerinde oturarak dinlendi. Düzenlenen etkinliğe ilişkin bilgi veren doğa fotoğrafçısı Adem Aşçıoğlu, bu tür etkinlikleri yılın her mevsiminde farklı noktaları keşfederek gerçekleştirdiğini söyledi. Aşçıoğlu, 'Bugün Kozan'daki doğasever arkadaşlarımla Fil kaya siluetini görmek için yürüyüşü gerçekleştirdik. Bu yürüyüş 15 kilometre ve yaklaşık 10 saat sürdü. Kozan'ın Göller yaylasından Halilbeyli'de bulunan fil kaya siluetinden yürüyüşümüzü toplamda 23 bin adım atarak bitirdik. Yürüyüş esnasında muhteşem bir doğaya, yaban hayatına ve göllere tanıklık ettik. Bu eğlenceli anları da kaydetme fırsatımız oldu. Burada görülmesi gereken muhteşem bir doğa var' dedi.