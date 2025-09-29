17 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara, Batı Karadeniz ve Ege'nin bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 17 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Tahminlere göre, ülkenin kuzeybatı kesimlerinde hava parçalı bulutlu olacak. Antalya çevreleriyle akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz ve İzmir'in kuzey ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık seyredecek.

PUS VE SİS GÖRÜLECEK

Sabah saatlerinde Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey bölgelerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise zaman zaman 30-50 km/saat hızla etkili olması tahmin ediliyor.

SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarıda bulunduğu iller şöyle sıralandı:

Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce.

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

Yetkililer; sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.