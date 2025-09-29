Haberler

17 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
17 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji, Marmara, Batı Karadeniz ve Ege'nin bazı bölgeleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 17 il sarı kodla risk grubuna alındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara, Batı Karadeniz ve Ege'nin bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 17 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Tahminlere göre, ülkenin kuzeybatı kesimlerinde hava parçalı bulutlu olacak. Antalya çevreleriyle akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz ve İzmir'in kuzey ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık seyredecek.

17 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

PUS VE SİS GÖRÜLECEK

Sabah saatlerinde Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey bölgelerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise zaman zaman 30-50 km/saat hızla etkili olması tahmin ediliyor.

SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarıda bulunduğu iller şöyle sıralandı:

Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce.

17 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

Yetkililer; sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ bağlantılı aileye komşu ülkede operasyon
Artık yenilmez değiller! Napoli'ye Milan darbesi

Dev maçta 3 gol! Artık yenilmez değiller
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.