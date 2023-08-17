17 Ağustos Marmara Depremi Yıl Dönümünde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Düzce'de düzenlenen mevlit programıyla 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı. Depremin ardından yapılan konuşmalarda depreme hazırlık ve sağlam bina yapımının önemi vurgulandı.

Düzce(İHA) – 24 yıl önce meydana gelen ve o dönem asrın felaketi olarak adlandırılan 17 Ağustos Marmara Depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler düzenlenen mevlid ile anıldı.

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen ve başta Gölcük, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce, Bolu, Yalova olmak üzere birçok ilde yıkımlara neden olan resmi rakamlara göre 18 bin insanın hayatını kaybettiği o dönemde asrın felaketi olarak adlandırılan Marmara Depreminin yıl dönümü ve hayatını kaybedenler acılarla anıldı.

Düzce'de yapılan etkinlikte hayatını kaybedenler için Merkez Cami'de öğle namazı öncesinde mevlid programı düzenlendi.

Programda konuşan Düzce Müftüsü Osman Aydın; "Başta 24 yıl önce meydana gelen depremlerde ve yakın zamanda Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Okuduğumuz hatmi şerifleri, sureleri ve duaları onların ruhlarına hediye ediyoruz. Deprem öldürmüyor. Depreme hazırlıksız yakalandığımız zaman, çürük binalarda oturduğumuzda ölüyoruz. Bu deprem ile sağlam bina yapımını da bir kere daha görmüş olduk" dedi.

Konuşmanın ardından ise depremlerde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Program öğle namazı ile sona erdi. - DÜZCE