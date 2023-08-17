17 Ağustos 1999 Depremi Kurbanları Anıldı

Merkez üssü Gölcük olan 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamını yitiren vatandaşlar, Körfez Asri Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı. Körfez'de, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Körfez Asri Mezarlığı'nda düzenlenen anma programında dualar edildi, depremde yaşamını yitirenlerin mezarlarında karanfil bırakıldı. Törende konuşan Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Törene Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okutan ve depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar katıldı. Körfez Belediyesi tarafından katılımcılara helva ikram edildi. - KOCAELİ