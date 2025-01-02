16 yaşında kayboldu, 52 yıl sonra sağ salim bulundu

İngiltere'de "en uzun süredir devam eden kayıp vakası" olarak kayıtlara geçen Sheila Fox, dosyası çözüldü. Fox, 1972 yılında 16 yaşındayken Coventry şehrinde kayıplara karıştı. O dönemde West Midlands polisi, ailesiyle yaşayan Fox'un bir erkekle ilişkisi olabileceği ihtimalini değerlendirdi.

52 YIL SONRA BULUNDU

Geçtiğimiz pazar günü (29 Aralık 2024) polis, Fox'un bulunması için yeni bir çağrı başlatarak, kaybolduğu döneme ait bir fotoğraf web sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı. Birkaç saat içinde halktan gelen bilgiler doğrultusunda polis ekipleri, 1 Ocak'ta Fox'un hayatta olduğunu ve sağlıklı bir şekilde ülkenin başka bir bölgesinde yaşadığını belirtti.

"HALKTAN ALDIĞIMIZ BİLGİLER SONUCA ULAŞTIRDI"

West Midlands polisinden bir sözcü açıklamasında, "En uzun süredir devam eden kayıp vakalarımızdan birinin çözüldüğünü duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Sheila'nın kaybolduğu döneme ait fotoğrafı paylaşmamız, halktan aldığımız bilgilerle bu sonuca ulaşmamızı sağladı." ifadelerini kullandı.

Sheila Fox'un nasıl ve neden kaybolduğu ile aradan geçen 52 yıl boyunca neler yaşadığına dair herhangi bir detay paylaşılmadı.