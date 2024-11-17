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13 yaşındaki oğlunu AIDS'den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim

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Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan ve 11 Kasım'da tedavi gördüğü İzmir'de AIDS'den hayatını kaybeden 13 yaşındaki A.E.K.'nin turizmci babası K.K.'dan yeni açıklama geldi. Acılı baba "Kan verirken HIV pozitif olduğumu öğrendim. Oğluma benden nasıl geçtiğine dair herhangi bir bilgim yok. Baba olarak çok dikkat ettim. Ortak eşya bile kullanmıyorduk. Hastalık geçmesin diye oğluma sarılıp öpemedim bile. Küçük bir tane daha çocuğumuz var. Onun bu olaydan etkilenmesini istemiyoruz" dedi.

İzmir'de kemik erimesi şüphesiyle tedavi altına alınan ancak AIDS olduğu ortaya çıkan 13 yaşındaki A.E.K. 11 Kasım'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 8. sınıf öğrencisi A.E.K.'nin ölümü şok etkisi yarattı.

CİNSEL İSTİSMAR BULGUSUNA RASTLANMADI

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan A.E.K.'nin kendisinden küçük D.K. isminde bir erkek kardeşi bulunan talihsiz çocuğun hastalığı turizmci baba K.K.'den kaptığı anlaşılmıştı. A.E.K. hayattayken İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan muayene yapıldı. Yapılan muayenede cinsel istismar bulgusuna rastlanılmadı.

13 yaşındaki oğlunu AIDS'den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim

SORUŞTURMA VE ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Ayrıca Sosyal Pediatri ve Çocuk psikiyatrisi bilim dallarından rapor istendi. Durum Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) bildirildi. 8 Ekim ve 17 Ekim tarihlerinde gerekli psikiyatrik muayeneler yapıldı. Yapılan psikiyatrik muayenelerde de cinsel istismar olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın ve adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

"AYAKTA ZOR DURUYORUM"

13 yaşındaki A.E.K.'nın turizmci babası K.K. "Kan vermek istediğimde HIV pozitif olduğumu öğrendim. Oğluma benden nasıl geçtiğine dair herhangi bir bilgim yok. Baba olarak çok dikkat ettim. Acımız çok taze. Küçük bir tane daha çocuğumuz var. Onun bu olaydan etkilenmesini istemiyoruz. Çok kötüyüz. Ayakta zor duruyorum. Bir baba olarak çok zor durumdayım. Ben de kendi hastalığımı öğrendiğimde şoke oldum. Hastalığın bana nasıl bulaştığını bilmiyorum. Bir baba hiçbir zaman çocuğuna hastalığı bulaştırmak istemez. Ortak eşya bile kullanmıyorduk. Hastalık geçmesin diye oğluma sarılıp öpemedim bile" dedi.

13 yaşındaki oğlunu AIDS'den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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