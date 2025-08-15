Meteoroloji'den 13 kente "sarı" kodlu uyarı! Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

Meteoroloji İstanbul, İzmir ve Çanakkale dahil 13 kent için sarı kodlu uyarı verdi. 13 il için saatteki hızı yer yer 70 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapılırken vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

13 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji 13 kent için sarı kodlu uyarı verdi. Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapılırken bu kentlerde yaşayan vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle:

Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
