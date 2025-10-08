Haberler

Haberi Dinle
Bakanlık, 12 peynir markasını ifşa etti
Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 Ekim tarihli güncellemede 12 peynir markası, 1 tereyağı ve 1 yoğurdu "taklit/tağşiş" listesine aldı. Peynir ve tereyağlarında yağ oranının düşük olduğu, Endamoğlu markalı yoğurtta ise bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerine ilişkin listesini 7 Ekim tarihinde yeniledi. Bakanlık, Türkiye genelinde yürütülen denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen ürünleri "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" başlıklarıyla guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde ilan ediyor. Bu son güncellemede 12 peynir, 1 tereyağı ve 1 yoğurt markası listeye alındı.

GEREKÇE: YAĞ ORANININ DÜŞÜK OLMASI

Bakanlık açıklamasına göre; peynir ve tereyağında yağ oranlarının düşük olduğu; yoğurtta ise bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.

Listede yer alan peynir markaları (Bakanlık duyurusuna göre):

  • Çay Çiftlik Kaşar
  • Kocagöz Beyaz Peynir
  • Fırtına Eritme Peyniri
  • Soydaş Yöresel Peynir
  • Özkuzeyoğlu Eritme Peyniri
  • Laktika Tost Peyniri
  • Bizden Yebir Tost Peyniri
  • Sühabey Beyaz Peynir
  • İbrahim Güner Beyaz Peynir
  • Anadolu Cihangir Beyaz Peynir
  • Tuğçem Beyaz Peynir

DİĞER TESPİTLER

  • Endamoğlu markalı yoğurtta bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.
  • Beşikdüzü markalı tereyağında ise yağ oranının düşük olduğu belirlendi.

Bakanlık, denetim sonuçlarını kamuoyuyla paylaşarak tüketicileri uyarmayı ve hileli üretim yapan işletmelerin tespitini şeffaflaştırmayı amaçlıyor. Tüketiciler, şüpheli ürünler konusunda ilgili mevzuat kapsamında hareket edilmesi ve güncel listelerin düzenli takibi için guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden duyuruları kontrol edebilecek.

İşte Bakanlık tarafından paylaşılan o liste;

Haber YorumlarıMutlu Sutcu:

Bakanlık sana sesleniyorum Türk halkı size ülkeyi yönetin diye oy vermedi mi emrediyoruz kapatın bu işletmeleri.

Haber YorumlarıMutlu Sutcu:

Bakanlık bu firmaları ifşa edeceğine fabrikaları kapat. Tavşana kaç tazıya tut uygulamasından vazgeç artık. Ev sahibi kiracı uygulaması gibi rezil ettiniz milleti.

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

3 Kuruş fazla kazanç için vatandaşın sağlığıyla oynayanlar, o haksız kazançlar sizlerden kat kat fazlasıyla hastalık olarak çıksın inşallah.

