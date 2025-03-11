12 Mart Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı?

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 12 Mart 2025 Çarşamba günü İstanbul'da yer yer sağanak yağış olacak. Peki, 12 Mart Çarşamba günü İstanbul'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 12 Mart 2025 Çarşamba günü İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak. Sabah saatlerinde başlaması beklenen yağışların öğle saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Gün boyunca en yüksek sıcaklığın 20°C, gece saatlerinde ise 12°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Nem oranının yüksek olması nedeniyle özellikle sabah saatlerinde hafif sis ve pus oluşabilir.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul hava durumu