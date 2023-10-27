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100. Yıl Cumhuriyet Treni Çankırı'ya Ulaştı

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan '100. Yıl Cumhuriyet Treni', Çankırı'ya ulaştı. Tren, bayraklarla ve balonlarla süslenerek Ankara'dan yola çıktı. Çankırı Garı'nda bekleyen öğrenciler ve vatandaşlar, treni Türk bayraklarıyla karşıladı.