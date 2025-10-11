10 yaşındaki kız, boğazına şeker kaçan kardeşini heimlich manevrası uygulayarak kurtardı

İnanılmaz bir an! Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yaşındaki Lia, hızlı ve doğru müdahalesi sayesinde küçük kardeşi 7 yaşındaki Logan'ı boğulmaktan kurtardı.

Olay, kardeşlerin arka bahçede trambolinde zıplarken yaşandı. Oyunları sırasında ekşi şekerler yiyorlardı. Ancak Logan, şekerlerden birini ağzına koyar koymaz boğulmaya başladı. Şekeri yutmaya çalışırken durdu ve göğsünü tutarak nefes alamaz hâle geldi.

Lia, panik yapmadan hemen Logan'ın sırtına vurmaya başladı ve Heimlich manevrasını uyguladı. Şeker fırlayınca Logan rahatladı ve nefes aldı.

Görüntüler, yerel polis tarafından paylaşıldı. Polis, Lia'nın bu hayat kurtaran tekniği babysitting kılavuzundan ve annesinden öğrendiğini açıkladı.

Annesi Heather James, NBC News'e şunları söyledi:

"O anı izlemek çok zordu ama onunla gurur duyuyorum."

Heather, Lavon Polis Departmanı'nın hayat kurtarma kursları veren özel programlar birimi üyesi. Korkutucu olay sırasında mutfaktaydı, ama Lia koşarak geldi ve her şeyi anlattı. Heather, Logan'ın da bir daha "şekerle trambolinde zıplamayacağına" söz verdiğini ekledi.