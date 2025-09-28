1. Uluslararası Bodrum Balık Festivali'nde 100 Bin Yavru Balık Denize Bırakıldı

Haberler

Bodrum'da bu yıl birincisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Balık Festivali'nde levrek ve çipura olmak üzere 100 bin yavru balık denizle buluşturuldu. Etkinlik, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken, deniz kültürü ve balıkçılık mirasını ön plana çıkardı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 1'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Balık Festivali'nde levrek ve çipura olmak üzere 100 bin yavru balık denize bırakıldı. Yerli ve yabancı turistin de ilgi gösterdiği festivalde turistler açılan stantları ziyaret ederek, ikram edilen balıklardan yedi.

Bodrum'un deniz kültürü ve balıkçılık mirasını öne çıkaran Uluslararası Bodrum Balık Festivali, Akyarlar Karaincir Plajı'nda gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi'nin destek verdiği Ümit Lapaoğlu ve Neşe Lapaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen festivale Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muammer Bektaş, kurum amirleri ile binlerce vatandaş katıldı. Festival boyunca farklı saatlerde düzenlenen söyleşiler, denizcilik kültürünü ve çevre bilincini ön plana çıkardı. Çocuklara yönelik eğlenceli ve öğretici denizcilik oyunları, düğüm atma atölyeleri ve sanat çalışmaları gün boyu devam etti.

100 BİN YAVRU BALIK DENİZLE BULUŞTU

Öte yandan, Bodrumlu balıkçılar festival alanına tekneleriyle geldi. Su takıyla karşılanan balıkçılara yoğun ilgi gösterildi. Festivalin en dikkat çekici anlarından biri, İlçe Tarım Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen yavru balık salımı oldu. Levrek ve çipura olmak üzere 100 yavru balığın denizle buluştuğu an, izleyiciler tarafından alkışlarla karşılandı. Festivalin önemli bölümlerinden biri de gastronomi atölyeleri oldu. Şefler ve mutfak uzmanları sahnede geleneksel Ege ve Girit mutfaklarından örnekler sundu.

'BODRUM 12 AY TURİZM YAPMAYA MÜSAİT'

Festivalde konuşan Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, "1'inci Uluslararası Bodrum Balık Festivali'nin gerçekleştirilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız kültürümüzü, gastronomimizi gelecek kuşaklara aktarmak, bunu paylaşmak için bu etkinlikleri yapıyoruz. Balıkçılık bizim değerimiz.

Yıllardan beri insanlar hayatlarını balıkçılık yaparak idame ettirmişler. Bodrum'da 12 ay boyunca etkinlikler yapılmasını istiyoruz. Denize balık bıraktık, doğamızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Bodrum tarihi, gastronomisiyle 12 ay turizm yapmaya müsaittir" dedi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert ise, "Festivalimize geniş katılımla başladık. Bodrum'a yakışır bir festival oldu. Bodrum yalnızca denizi, kumu, güneşiyle değil etkinlik ve festivalleriyle adından söz ettiren bir yer" diye konuştu.

Haber - Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
