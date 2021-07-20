Yaşam için kısa bir mola ver
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaşam için kısa bir mola ver

Yaşam için kısa bir mola ver
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Yol kontrol noktasında görev yapan güvenlik güçlerine Vali Atay'dan sürpriz ziyaret. Atay, "Yaşam için Kısa Bir Mola" sloganıyla hayata geçirilen yaşam tünelinde incelemelerde bulundu.

DÜZCE(İHA) – Yol kontrol noktasında görev yapan güvenlik güçlerine Vali Atay'dan sürpriz ziyaret. Atay, "Yaşam için Kısa Bir Mola" sloganıyla hayata geçirilen yaşam tünelinde incelemelerde bulundu.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ile birlikte trafik kazalarına neden olan kural ihlallerini en aza indirebilmek adına İçişleri Bakanlığı tarafından "Yaşam için Kısa Bir Mola" sloganıyla hayata geçirilen yaşam tünelinde incelemelerde bulunarak, emniyet personelinden bilgi aldı.

Ardından Kaynaşlı ilçesinde ki yol kontrol noktasını ziyaret eden Vali Atay, huzuru sağlamada üstüne büyük görev düşen jandarma ve emniyet personeli ile sürücülerin Kurban Bayramını tebrik etti.

Vali Atay, güvenlik güçlerine tatlı ikramında bulundu. - DÜZCE

Yaşam için kısa bir mola ver
Yaşam için kısa bir mola ver
Yaşam için kısa bir mola ver
Yaşam için kısa bir mola ver

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İple çekildiği fotoğrafı kayınvalidesine gönderen adam, ormanda ağaca asılı halde bulundu
İple çekildiği fotoğrafı kayınvalidesine gönderen adam, ormanda ağaca asılı halde bulundu
Düğünü kana buladı! Herkesin içinde husumetlisini kurşun yağdırıp öldürdü
Düğünü kana buladı! Herkesin içinde husumetlisini kurşun yağdırıp öldürdü
Kayıp öğretmenin cansız bedeni gölette bulundu! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor
Kayıp öğretmenin cansız bedeni gölette bulundu! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Demir Meral Akşener Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Kadir Doğulu Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Şaban Yılmaz Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yaşam için kısa bir mola ver - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 11:41:23. #1.14#

title