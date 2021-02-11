Yasaklar kalktı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan yasaklar hakkında Yasaklar kalktı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorularının yanıtları merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam yaptığı açıklamada nelere yer verdi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları merak ediliyor. Bu kapsamda Yasaklar kalktı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorularının yanıtları aranıyor.

YASAKLAR KALKTI MI?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakın takip ediliyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte kısıtlama ve yasaklar geri gelmişti. Dün akşam açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, henüz yeni tedbirlerin alınacağına işaret etmedi ama şu an yasaklar da gevşetilmeye de gidilmedi.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri belli saatler arasında geçerli. 20 yaş altı bireylerin sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman sona erecek merak ediliyor. Henüz resmi bir değişiklik yapılmadı. Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili değişikliklerin koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşanması halinde düzenleneceği tahmin ediliyor.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Uygulama tüm iller için geçerli.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN AÇIKLAMALARI

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir kez daha koronavirüs gündemi ile toplandı. Herkesin merak ettiği soruların başında kısıtlamalarda bir gevşeme olup olmayacağı, yüz yüze eğitim ile ilgili yeni tavsiyeler ve vaka sayıları vardı.

FAHRETTİN KOCA, RESTORAN VE KAFELER İÇİN MART AYINI İŞARET ETTİ

Bakan Koca kapalı restoran ve kafelerde bir gevşeme olup olmayacağı sorusuna da yanıt verdi. Koca, "Salgının seyri bunu belirleyecek. Mart ayından itibaren, iller bazında vaka sayısına göre bir takım kısıtlamaları kaldırmak gevşetmek ya da artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklamış oluruz. Bölgesel bazda iller bazında bazı kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir. Öneri olarak bunu sunacağımızı söyleyebilirim" dedi.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Yüz yüze eğitim konusuna da değinen Koca, "Bu konuyla ilgili Bilim Kurulumuz görüşüyor. Bu hafta bu konuyla ilgili bir cevap vermiş olacağız. Salgının geldiği seyir vakalarının artış içinde olduğu şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim. Yüz yüze eğitime geçecek okullar için MEB'den listeleri aldık, ay sonuna doğru eğitime başlayacak öğretmenlerimizi aşılama takvimine alacağız." açıklamasını yaptı.