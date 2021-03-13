Yasak elma zehra erkek mi?

Yasak elma dizisinde rol alan Zehra erkek mi? Yasak Elma Zehra erkek mi? Yasak Elma Zehra cinsiyet mi değiştirdi? Yasak Elma Şafak Pekdemir kim? Yasak Elma Zehra kim? Yasak Elma Zehra eski hali!

Fox TV'de yayınlanan dizide rol alan Zehra karakterini canlandıran Şafak Pekdemir ses tonu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ses tonunun kalın olması nedeniyle Yasak Elma Zehra erkek mi? Yasak Elma Zehra cinsiyet mi değiştirdi? Yasak Elma Şafak Pekdemir kim? Yasak Elma Zehra kim? Yasak Elma Zehra eski hali merak ediliyor.

YASAK ELMA ZEHRA ERKEK Mİ?

Ses tonunun kalın olması ile cinsiyet değişikliği yaptığını düşünen vatandaşlar Yasak Elma Zehra karakterini canlandıran Şafak Pekdemir hakkında araştırmaya yapmaya devam ediyor. Şafak Pekdemir, 'Sesimin kalın olmasını küçükken dert ederdim. ama şimdi seviyorum. Taksi durağını aradığımda ''Tamam Şafak Bey'' diyorlar' açıklamasında bulundu.

- Şafak Pekdemir -

YASAK ELMA ZEHRA KİM?

Halit'in ilk eşinden olan kızıdır. Halit'in çocuklarının içinde en büyüğü ve çok iyi bir abladır. Her zaman babasının bütün eşlerini kıskanmıştır. Bugüne kadar hiç aşık olmamıştır, içten içe evde kalmış olduğuna inanır.

YASAK ELMA ŞAFAK PEKDEMİR KİM?

Şafak Pekdemir, 19 Haziran 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Oyunculuk bölümünden mezun oldu.

Kameralar karşısına ilk kez Türk Malı adlı dizi ile geçen Şafak Pekdemir, 2011 yılında başrolünü Selin Demiratar, Serkan Altunorak, İsmail Hacıoğlu'nun paylaştığı "Şüphe" dizisinde "Aslı Demircan" karakterini canlandırdı. Ardından Leyla ile Mecnun, İncir Reçeli 2, Asla Vazgeçmem, Deli Aşk gibi yapımlarda aldı.

2017 yılının aralık ayında ünlü sunucu Nevşin Mengü'nün kardeşi avukat Burak Mengü ile hayatını birleştiren Şafak Pekdemir, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Yasak Elma dizisinde Zehra karakterine hayat vermektedir. Şafak Pekdemir, 1.74 metre boyunda, 57 kilo ve İkizler burcudur.