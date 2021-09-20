Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? Yasak Elma 112. bölüm saat kaçta? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Büyük patlamanın ardından altı ay geçmiştir ve artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Yıldız'ın hayatı bambaşka bir yöne doğru evrilirken, Ender'in gelmesi onun yaşadığı sorunlarla mücadele etmesine yardımcı olacaktır. Yıldız'ın hayatına yeni giren yan komşusu Kumru ise farklı karakteriyle herkesin hayatına bomba gibi düşer. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız ve Ender'in tüm şüpheleri Feyza üstünde toplanırken, Çağatay ve Kumru ilişkisi devam ediyordur. Kumru'nun evinde yaşadığı sorun, Yıldız ve Kumru'nun daha da yakınlaşmasına yol açar. Kumru'nun babası Doğan, Kumru'nun gizli bir ilişki yaşadığından şüphelenip İstanbul'a döner.

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