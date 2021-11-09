Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölümde ne olacak? Yasak Elma120. Bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Yasak Elma dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Yasak Elma dizisinin yeni bölümü ne zaman? Yasak Elma 120. fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma 120. bölüm fragmanı izle!

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız, Doğan'ın Çağatay ve Kumru ilişkisini herkesten önce bildiğini öğrenir ve Doğan'la yüzleşmeye gider. Doğan'ın söylediği bir sözle, Kumru'nun bir sırrı olduğunu anlar ve bu sırrın peşine düşer. Yıldız ve Ender karşı karşıya gelip, yüzleşir. Bakalım Ender ve Yıldız'ın arasında neler yaşanacak?

Ana karakterler

Ender Çelebi, (Şevval Sam), (1-): Halit, Alihan ve Kaya'nın eski eşi, Erim ve Yiğit'in annesi ve Caner'in ablası. Kuyu Holding'in ortağıdır. Güçlü, cesaretli ve başarılı bir kadındır. Paraya ve güce aşıktır. Gençliğinden beri Kaya'ya aşıktır.

Yıldız Yılmaz Kuyucu, (Eda Ece), (1-): Çağatay'ın eşi, Zeynep'in kardeşi ve Halit Can'ın annesi. Halit ve Kemal'in eski eşi. Bursalıdır. Gençliğinden beri hep zengin olmayı hayal etmiştir. Sosyete ve lükse ilgi duyar. Yıllar sonra Ender'in teklifiyle hayatı tamamen değişmiştir.

Çağatay Kuyucu, (Berk Oktay), (86-) : Yıldız'ın eşi. Hasan Ali ve Feride'nin oğlu. Feyza'nın eski sevgilisi. Büyük bir kargo şirketinin sahibidir. Yakışıklı, çalışkan ve iyi eğitimli bir adamdır. Yıllarca babasına düşman olarak büyümüştür. Yıldız'ı tanıdıktan sonra hayatı değişmiştir.

Kumru Yıldırım, (Biran Damla Yılmaz), (111-) : Doğan'ın kızı. Dünyaca ünlü sosyete güzeli. Çağatay'ın metresi. Yan yalıdaki yeni komşudur.

Doğan Yıldırım, (Murat Aygen), (111-) : Kumru'nun babası. Çok zengin bir iş adamıdır. Yurt dışından dönmüştür.

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