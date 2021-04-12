Yasak Elma yeni bölüm canlı yayın HD izle! Yasak Elma 106. bölüm full izle! Yasak Elma 107. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Ekranları sevilen dizisi Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Yasak Elma dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Yasak Elma canlı izle! Yasak Elma FOX TV canlı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Yasak Elma canlı izleme linki haberimizde.

Diziseverlerin merakla beklediği Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Yasak Elma dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Yasak Elma canlı izle, Yasak Elma FOX TV canlı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Yasak Elma canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahika, Hasan Ali'nin ona oynadığı oyun karşısında ilk kez yenilmiş olmanın hırçınlığını yaşarken, Ender, Hasan Ali'yle yakınlaşmanın yollarını arar. Şahika ise Hasan Ali'ye kendini affettirmek yerine farklı bir yol çizerek onun dikkatini çekmeye çalışır. Ne var ki Hasan Ali'nin karnı Şahika'nın oyunlarına toktur.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hasan Ali ve Ender yakınlaşması sonrasında, Ender, Şahika'yı son anda yarı yolda bırakır. Bu da Şahika'nın yeni bir plan yapmasına neden olur. Şahika'nın Ender'den alacağı intikam, eski defterleri açmaktan geçecektir.

Yıldız ise annesinin yaptığı büyük bir hatayı kayınvalidesine belli etmeden çözmenin yollarını arar ama kendini daha büyük bir kaosun içinde bulur.

YASAK ELMA CANLI İZLE (20.00)

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