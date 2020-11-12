Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla cenaze töreni düzenledi
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Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla cenaze töreni düzenledi

12.11.2020 14:39 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:46
Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla cenaze töreni düzenledi

Yasak Elma dizisinin Halit Argun'u Talat Bulut Instagram'dan yaptığı eğlenceli veda paylaşımıyla herkesi güldürdü. Kendisini omuzlarda taşıtan oyuncu "Öldü dediler, omuzlarda taşındım" dedi.

Yasak Elma dizisinde 4 sezondur başrol oynayan Talat Bulut, 85. bölümde diziye veda ediyor. Bulut'un canlandırdığı Halit Argun karakteri, Şahika, Ender ve Yıldız'la yaşadığı kavga sırasında merdivenden düşerek ölüyor.

ÖNCE OMUZDA TAŞINDI SONRA DANS ETTİ

Eğlenceli kişiliğiyle tanınan Talat Bulut ise Instagram hesabından eğlenceli bir video paylaştı. Set çalışanlarına kendisini omuzlarda taşıtan Bulut, Afrikalı cenaze dansçılarının müziğini kullandı. Set ekibinin eller üzerinde taşıdığı Bulut, daha sonra hep birlikte dans etmeye başlıyor. Ünlü oyuncu eğlenceli anların videosunu "Öldü dediler, omuzlarda taşındım" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla cenaze töreni düzenledi

"KARAKTERE SAHİP ÇIKAN VE NEFRET EDENLERE TEŞEKKÜR EDERİM"

Instagram hesabından Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı paylaşan Bulut 'Yasak Elma'yla İlgili son paylas¸ım... Akto¨r ic¸in, 'Bir Karakter Yaratmak' zordur. O¨ldu¨rmek c¸ok kolaydır. Bu o¨lu¨m, kim ic¸in? to¨rendir... Kimileri ic¸in? bu cenaze to¨reni, du¨gˆu¨n yemegˆidir. 85 bo¨lu¨m boyunca karaktere sahip c¸ıkan, sinirlenen, nefret eden seyirciye c¸ok teşekkür ederim" dedi.

Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla cenaze töreni düzenledi

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