Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma hangi gün, saat kaçta?
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Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma hangi gün, saat kaçta?

16.11.2020 16:21 | Son Güncelleme: 16.11.2020 16:25
Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma hangi gün, saat kaçta?

3 sezondur devam eden Yasak Elma tüm heyecanı ile devam ediyor. Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma hangi gün, saat kaçta? Yasak Elma izle!

Med Yapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı, müzikleri Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Efecan Tuncer tarafından yapılan dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma hangi gün, saat kaçta?

YASAK ELMA SAAT KAÇTA?

Hikayesi, oyuncu kadrosu ile adından söz ettirmeyi başaran Yasak Elma, Pazartesi saat 20:00'da FOX ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halit ve Ender'in evlenmesi bomba etkisi yaratırken, Yıldız evi terk ederek Asuman'la birlikte geçici olarak bir yakınlarının evine taşınırlar. Halit, oğlunun velayetini almaya kararlıdır. Şahika, Halit'ten yediği darbe sonrası kendini toparlamaya çalışıyordur. Ender ise yeniden Ender Argun olmanın keyfini sürer. Yıldız çaresiz kaldığını düşündüğü anda hiç ummadığı bir kişi tarafından ona uzatılan yardım elini geri çevirmeyecektir.

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