Yasak Elma son bölüm Full HD izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? 130. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma dizisinin yeni bölümünü bekleyen dizi takipçileri, son bölümde neler olduğunu hatırlamak için son bölüm full izleme linkini araştırıyor. Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma bugün FOX TV'de başlıyor. Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yasak Elma son bölümde neler oldu?

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kumru ve Çağatay evlilik hazırlıklarını herkesin gözüne sokmaya çalışırlarken, Ender Doğan'ı etkilemek için bir plan yapar. Yıldız ise Doğan'la birlikte son gülen olmak ve intikamını almak için harekete geçecektir…

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız ve Doğan'ın ani evliliği tüm şimşekleri üstlerine çekmelerine neden olur.

Ender uğradığı bu ihaneti affetmeyecektir.

Doğan'ın evinde Kumru ve Yıldız savaşı başlamışken, Ender de kendine yeni bir yandaş arayışındadır.

NOT: 130. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YASAK ELMA SON BÖLÜMÜ FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

NOT: 129. bölüm henüz yayınlanmadı.

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