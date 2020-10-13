Yasak Elma Şahika Ekinci kimdir? Şahika'yı kim canlandırıyor? Nesrin Cavadzade kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hayatı ve biyografisi

Yasak Elma'nın beğenilen oyuncusu Nesrin Cavadzade merak ediliyor. Peki Yasak Elma'da Şahika karakterini kim canlandırıyor? Nesrin Cavadzade kimdir, aslen nerelidir? Tüm bilgiler yazımızda.

Yasak Elma dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki Yasak Elma'da Şahika Ekinci karakterini kim canlandırıyor? Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi? Kiminle evlendi?

YASAK ELMA ŞAHİKA EKİNCİ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Şahika Ekinci karakterini "Nesrin Cavadzade" canlandırmaktadır.

NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

Nesrin Cavadzade 30 Temmuz 1982, Bakü doğumlu Azerbaycan asıllı Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Nesrin Cavadzade, Bakü'de doğdu ve Türkiye'ye 11 yaşında geldi. Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk üzerine eğitim aldı.

Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" dizisinde başrolü üstlenerek televizyon dünyasına adım attı ve projeden hemen sonra aynı zamanda dizinin de yönetmeni olan Cemal Şan'ın ünlü Aşk Üçlemesinin ikinci filmi olan "Dilber'in Sekiz Günü"nde başrolde yer aldı. Bu filmdeki rolüyle Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerina layık görüldü. Bu başarının ardından yine yönetmenliğini Cemal Şan'ın yaptığı "Acı" filminde rol aldı ve sergilediği performansla eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı.

Sinema dışında "Samanyolu" ve "Al Yazmalım" gibi televizyon projelerinde de yer alan oyuncu, 2011 yılında Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği "Güzel Günler Göreceğiz" filminde oynadı ve canlandırdığı Anna karakteriyle 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi. 2012 yılında "Ağır Roman"ın televizyon uyarlaması olan "Ağır Roman Yeni Dünya" dizisindeki Kara Leyla rolüyle yer aldı.

Daha çok sinema oyunculuğuyla anılmak istediğini vurgulayan ve kariyeri sinemadaki başarılarıyla öne çıkan oyuncu 2014 yılında da bu başarısını sürdürdü. Kutluğ Ataman'ın son filmi Kuzu , Erol Mintaş'ın ilk uzun metrajı Annemin Şarkısı ve Çanakkale Harbini anlatan Son Mektup 'ta yer alan oyuncu Kuzu ile 51. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

Ünlü bilim adamı Mirmemmed Cavadzadenin torunudur.