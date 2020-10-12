Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor

12.10.2020 18:20 | Son Güncelleme: 12.10.2020 18:28
Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor

Yasak Elma dizisinde oynayan Talat Bulut, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Bulut, rol arkadaşı Nesrin Cavadzade'nin evleneceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Yasak Elma dizisinden rol arkadaşı Nesrin Cavadzade ile dans videosu çok konuşulan Talat Bulut, evlilik haberi verdi.

"GÜZEL KADINLA DANS EDİLİR"

Habertürk'ün haberine göre; muhabirlerin dans görüntülerini sorması üzerine Bulut, "Güzel kadınla güzel dans edilir. Darısı eşinin başına, artık düğününde halay çekerim" diye yanıt verdi.

"GERİSİNİ SİZ BULUN"

Gazetecilerin ısrarlı sorularına rağmen konuyla ilgili bir şey söylemeyen Bulut, "Nesrin evleniyor. Sizden kaçıyor. Gerisini siz bulun" diyerek uzaklaştı.

"ALFA ERKEĞİ VAR DI DA BİZ Mİ SEVMEDİK?"

Geçtiğimiz aylarda objektiflere takılan Nesrin Cavadzade, dikkat çeken bir açıklamaya imza atmıştı. 38 yaşındaki oyuncu, İbrahim Tatlıses'in dediği gibi; 'Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık kardeşim?' Ben de 'Alfa erkeği vardı da biz mi sevmedik?' diyorum. Alfa erkeği yok. O yüzden kalbim boş" ifadelerini kullanmıştı.

Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor
Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor
Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor
Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Meral Akşener Melania Trump Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Yekta Kopan Ercan Kesal
Spor Ozan Kabak Caner Erkin Şenol Güneş Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Cuma Kaza Hatay Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 18:28:54. #1.15#
title