Yasak Elma ne zaman, sat kaçta yayınlanacak? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle!
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Yasak Elma ne zaman, sat kaçta yayınlanacak? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle!

21.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:47
Yasak Elma ne zaman, sat kaçta yayınlanacak? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle!

FOX TV'nin iddialı yapımlarından biri olan Yasak Elma, hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok ülkesinde güçlü bir izleyici kitlesine sahip. Entrikalarının yanında komedi sahneleriyle de çeken Yasak Elma bu hafta 90. bölümüyle seyircilerin karşısında olacak. Peki heyecanla beklenen Yasak Elma ne zaman saat kaçta? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı!

FOX TV Yasak Elma, Med Yapım imzalı, ilk bölümü 2018 yılında yayınlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı, müzikleri Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Efecan Tuncer tarafından yapılan, son yılların hem Türkiye hem de yurt dışında en sevilen dram ve komedi türündeki yapımlarından biridir. Her hafta heyecanla beklenen Yasak Elma 90. Bölüm ile bu hafta seyircilerle buluşacak! Peki Yasak Elma ne zaman saat kaçta yayınlanacak? İşte! Yasak Elma yeni bölüm fragmanı!

YASAK ELMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Yasak Elma dizisi geçen hafta 89. bölümü ile seyircilerle buluştu ve yine son bölümü ile eğlenceli anları ekrana taşıyan taşıdı. Yıldız ve Çağatay'ın yeni ve eğlenceli bir aşka yelken açtığı son bölümde Ender ise şirketteki sorunlar ve değişikliklerle boğuşuyor. Yasak Elma 90. bölümü bugün yani 21 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'da FOX TV ekranlarında olacak!

YASAK ELMA 90. BÖLÜM FRAGMANI!

Yıldız ve Çağatay'ın ilişkileri, Feride için büyük bir kabus haline gelir . Yıldız ve Çağatay'ı ayırmak için elinden geleni yapan Feride, bu hafta Şahika ile bir plan yapacaktır. İşte Yasak Elma 90. Bölüm fragmanı!

YASAK ELMA 90. BÖLÜM FRAGMANI

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