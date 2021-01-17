Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma 95. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 94. bölüm canlı izle!

Fox TV ekranlarında başlayan Yasak Elma dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne merak edildi. Yasak Elma 94. bölüm izle! Yasak Elma 95. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni dizi Yasak Elma Fox TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Yasak Elma 95. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 94. bölüm kesintisiz izle!

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yasak Elma yeni bölümde birbirinden heyecanlı sahnelere yer alacak.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahika ve Ender işbirliği yaparak, herkesten intikam almaya karar verirler. Listenin birinci sırasındaki Hasan Ali'yi dize getirmek hiç de kolay değildir. Bu sebeple, onlara yardım edecek birini bulurlar. Yıldız ise Çağatay'la mutlu olmaya çalışırken Ender ve Şahika'nın gazabından kurtulamaz.

YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

YASAK ELMA 95. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm haftaya ekranlara gelecek.

YASAK ELMA 94. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ...

YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci

Talat Bulut/Halit Argun

Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz

Şafak Pekdemir/Zehra Argun

Buçe Buse/Kahraman Lila Argun

Barış Aytaç/ Caner Çelebi

İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun

Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir

Barış Kılıç/Kaya Ekinci

Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci

Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci

Gökhan Alkan/Kerim

Can Nergis/ Mert