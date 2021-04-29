Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı
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Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin

Yasak Elma dizisinde Cansu karakterine hayat veren Nilperi Şahinkaya, tam kapanma dönemini Alaçatı'da geçiriyor. Şahinkaya, sosyal medya hesabından sütyensiz yoga yaptığı kareyi paylaştı.

FOX TV ekranlarının sevilen yapımı Yasak Elma'nın başarılı oyuncusu Nilperi Şahinkaya, dizideki sahneleri kadar Instagram'daki paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Koronavirüs nedeniyle tam kapanma, birçok ünlünün de planlarını değiştirdi. Şehir dışına kaçışlar arttı. Bu kervana güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya da katıldı. Alaçatı'daki tatiline devam eden Şahinkaya, sosyal medya hesabından paylaşımda da bulunmayı ihmal etmiyor.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Şahinkaya'nın sütyensiz yoga yaptığı pozunu paylaşması sosyal medyanın gündemine oturdu. Şahinkaya'nın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte Nilperi Şahinkaya'nın tatil pozları;

Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, sütyensiz yoga yaptı
Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, sütyensiz yoga yaptı
Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, sütyensiz yoga yaptı
Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, sütyensiz yoga yaptı
Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, sütyensiz yoga yaptı
Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, sütyensiz yoga yaptı
Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı
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Yasak Elma'nın başrol oyuncusu diziye veda ediyor
Servet Uzun
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