Yasak Elma 83. bölüm ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma 82. bölüm izle!

Yasak Elma dizisi 82. bölüm ile FOX'da izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Yasak Elma oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle! İşte ayrıntılar...

Yasak Elma yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Yasak Elma 83. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazartesi akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FOX TV'nin sevilen yapımlarından Yasak Elma, 82. bölümü sonrasında 83 yeni bölüm merakla bekleniyor. Dizinin yeni bölümü pazartesi akşamı 20.00'de ekrana gelecek.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Düğün hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, Halit oğlunun velayetini alabilmek için Yıldız ve Kerim ilişkisiyle ilgili somut delillerin peşine düşmüştür. Tam ümidini kaybettiği esnada, beklemediği bir el ona yardım teklifinde bulunur. Halit'in zorlu bir karar vermesi gerekecektir.

YASAK ELMA OYUNCULARI

Dizinin kadrosunda; Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cevadzade,Barış Kılıç, Şafak Pekdemir, Buçe Buse Kahraman, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Ayıköz, Doğaç Yıldız, Gökan Alkan yer alıyor.